Vier Prevljak-Tore bei Salzburgs Schützenfest

Zlatko Junuzovic unterbrach dann die Prevljak-Festspiele: Mit seinem ersten Freistoß-Treffer in der Bundesliga nach seiner Rückkehr aus Bremen nach Österreich, sorgte der ehemalige Teamspieler für das 4:0 (30.).

Aber Salzburg hatte im 58. und letzten Pflichtspiel im Jahr 2018 noch nicht genug: Zum vierten Mal war Prevljak zur Stelle, wie nach dem 3:0 nach einem Eckball und einem Kopfball von Verteidiger Jérôme Onguéné (41.).

Der SKN hatte in der ersten Hälfte in der Red-Bull-Arena also ein Viertel aller Saisontore bekommen. Und aus einem plus sieben war im Torverhältnis ein plus zwei geworden.