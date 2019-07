Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Testspiel in Innsbruck

Die Partie wird offiziell als " FIFA International Friendly Match" ausgetragen, doch angesichts der enormen Sicherheitsvorkehrungen kann man kaum von einem Freundschaftsspiel sprechen. Wenn RB Leipzig am Freitag im Tivolistadion auf Galatasaray Istanbul trifft (18 Uhr), dann wird die Polizei in Alarmbereitschaft sein.

Die Behörden rechnen mit einem enormen Besucherandrang, Testspiele des türkischen Rekordmeisters Galatasaray in Mitteleuropa locken traditionell Tausende Fans an. Als Vorsichtsmaßnahme wird die Landespolizeidirektion Tirol am Freitag im Umkreis von 500 Metern rund um das Tivolistadion in der Zeit von 16 bis 24 Uhr einen Sicherheitsbereich aufziehen. Das heißt, es kann in diesem Bereich zu Personenkontrollen bzw. Durchsuchungen kommen.

Die Anhänger von Galatasaray sind bekannt für ihre Leidenschaft und ihren Fanatismus. Lautstarke Gesänge gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Bengalische Feuer.