Hit gegen Salzburg: Rapid kämpft gegen die Negativ-Serie

Viele seiner Spieler kennen es nicht, das Gefühl, gegen Salzburg zu gewinnen. Das liegt daran, dass der letzte volle Erfolg der Hütteldorfer fast drei Jahre zurückliegt. Beim 2:0 am 24. Februar 2019 waren aus dem aktuellen Kader lediglich Richard Strebinger, Maximilian Hofmann und Christoph Knasmüllner dabei. Strebinger ist gerade zur Nummer drei degradiert worden, hinter dem Einsatz von Hofmann steht noch ein Fragezeichen (Wade). Der erwähnte Sieg war der einzige in den letzten 22 Ligaspielen. Viel spricht also nicht für Rapid, wenn im Westen Wiens am Freitag das Bundesliga-Frühjahr eröffnet wird (19.30 Uhr, live und frei empfangbar auf Sky).