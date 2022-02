Salzburg lehnt Verschiebung des Spiels gegen Rapid ab

Das Fußballfrühjahr in der österreichischen Bundesliga startet mit einem wahren Hit: Rapid empfängt Meister Salzburg am Freitag in Hütteldorf. Und der Termin bleibt wohl auch bestehen. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Zuschauerobergrenze am Samstag fällt, wollten die Wiener die Partie aufs Wochenende verschieben, haben demensprechend auch die Liga kontaktiert. Doch einer möglichen Verlegung hätte auch der Gegner zustimmen müssen - und aus Salzburg kam eine Absage.

Man verstehe zwar den Antrag von Rapid, hieß es in einer Stellungnahme, „aber im Sinne einer professionellen Vorbereitung auf unser außergewöhnliches Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München wäre eine so kurzfristige Spielverschiebung aus sportlicher Sicht nicht zu verantworten.“ Salzburg trifft nächsten Mittwoch in der Königsklasse auf die Bayern - dann vor 30.000 Fans. Somit wird der Eröffnungshit der heimischen Liga in Hütteldorf wohl am Freitag vor 2.000 Fans über die Bühne gehen.