Heute vor 25 Jahren: Als Rapid ins Europacup-Finale einzog

Ein Vierteljahrhundert später steckt Schöttel als oberster ÖFB-Homeofficer in EM-Planungen, während sein Freund Hatz in Erinnerung an Rapids Erfolgsjahr 1996 ein 307 Seiten starkes Buch („ohne Ghostwriter“) verfasst. Titel: „Mit Leidenschaft zum Lebenstraum“

Carsten Jancker ist ein eigenes Kapitel. Als Leihgabe des 1. FC Köln nach einem Tipp von Toni Polster gekommen, erzielte Jancker sechs Europacuptore. Mehrere davon mit bandagiertem Brummschädel. Worauf „Experten“, die den blonden Hünen für einen Transferflop gehalten hatten, rapide ihre Meinung änderten. Und ihn der FC Bayern holte.

Mit den Bayern wurde Jancker Meister. Mit Deutschland Vizeweltmeister. Mit Österreich aber schloss Carsten nie ab. Wie die Rapid-Ikone Steffen Hofmann zählt er zu den 187.000 in Österreich lebenden deutschen Staatsbürgern.