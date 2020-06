Heißes Bundesliga-Finish: "Jetzt geht es ans Eingemachte"

Die Austria parkt in der Poleposition, wenn es darum geht, die Qualifikationsgruppe zu gewinnen. Die Wiener, die zuletzt nicht wirklich brillieren konnten, führen fünf Runden vor dem Ende mit einem Punkt Vorsprung auf Altach. Anpfiff ist am Samstag für alle Spiele um 17 Uhr.

Schauplatz Innsbruck

Vor dem Wiedersehen zwischen der WSG Tirol und der Austria sind die Gemüter noch nicht abgekühlt. Nachdem sie sich am Dienstagabend beim 0:1 in Wien benachteiligt sahen, sind die Wattener zu Hause auf Revanche aus. Mittelfeldmann Dino Kovacec meinte mit Blick auf die Partie am Samstag martialisch: „Sie verdienen so viel mehr als wir, und wir spielen sie tot.“