Heiße Diskussion: Neuers Regenbogen-Binde fordert die UEFA heraus

"Wir sind bunt!"

Mit dem Vorstoß, die Arena am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn in den Regenbogen-Farben erleuchten zu lassen, hält Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, das Thema gekonnt am köcheln. Und das Signal für Vielfalt und selbst bestimmte Lebensformen sexueller Orientierung könnte optisch größer nicht sein. Die Stoffbinde an Neuers Arm würde sozusagen auf optische Megagröße von nicht zu übersehenden 66 500 Quadratmeter ovale Membranfläche potenziert und medial in alle Welt ausgestrahlt.

Die UEFA muss abwägen. Ein zu erwartender Shit-Storm in den sozialen Medien bei einer Absage oder eine Provokation einflussreicher Kritiker moderater Haltungen wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der für seine schwulen- und lesbenfeindliche Politik von Reiter direkt angegangen wurde? Mit Dankbarkeit wird man beim Kontinentalverband einen DFB-Idee aufnehmen, die Arena an einem anderen Tag in den Regenbogen-Farben leuchten zu lassen.

Unabhängig von einer Entscheidung aus der Verbandszentrale am Genfer See ist klar, dass Neuer gegen Ungarn zum vierten Mal die Regenbogen-Binde tragen wird. Dafür hat er seit Sonntagabend die Erlaubnis der UEFA. "Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: wir sind bunt!", hieß es vom DFB.

Aus Berlin gab es Unterstützung in der Stadionfrage, wenn die Entscheidung auch bei Sportverbänden und den Verantwortlichen vor Ort gesehen wird. "Die Regenbogen-Fahne stehe "dafür, wie wir leben wollen - mit Respekt füreinander" - ohne die Diskriminierung, der Homosexuelle und andere Minderheiten lange Zeit ausgesetzt gewesen seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. "Dazu können sich sicherlich die Allermeisten bekennen", fügte er hinzu. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder argumentierte ähnlich: Es wäre ein "Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht".

Nationalspieler Leon Goretzka bewies am Montag erneut seine hohe Kompetenz abseits des Rasens in sozialen und politischen Fragen. "Ich glaube, insgesamt als Fußball-Welt kann man aktuell sehr gut erkennen, dass wir Rassismus und Homophobie mit Vielfalt entgegentreten wollen", sagte der Profi des FC Bayern München. "Es ist ein schönes Zeichen, dass da mit vielfältigen Ideen aufmerksam gemacht wird", sagte der 26-Jährige zur Armbinden-Aktion.

Die Zeiten, in denen bei deutschen Toren Oliver Pochers Fan-Ohrwurm "Schwarz und weiß" vom Band trällerte, sind längst vorbei. Die Nationalspieler-Generation um Joshua Kimmich und Goretzka bringt mit ihren sozialpolitischen Aktivitäten sinnbildlich längst selbst mehr Farbe ins Spiel. Schon vor der bunten Kapitänsbinde, die einst in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold gehalten war.