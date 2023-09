Hattrick: Herta BSC siegt dank des Ex-Austrianers Tabakovic

In Hannover gelang dem Ex-Salzburger Havard Nielsen zunächst ein Doppelpack (21., 45.+1), den ersten Treffer des Norwegers bereitete Schaub mit einem gut getimten Zuspiel vor. Nach der Pause traf der ÖFB-Legionär bei dem Torfestival selbst zum 3:0. Benedikt Pichler erlitt mit Kiel beim 1:5 in St. Pauli die zweite Saisonniederlage und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Düsseldorf und Hamburg liegen mit je 13 Zählern einen vor Kiel.