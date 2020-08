Hasenhüttl: "Ich weiß, wie es ist, ein unbekanntes Virus zu haben"

Ralph Hasenhüttl wurde in der englischen Premier League als erster Österreicher zum Manager des Monats gekürt! Vor Kapazundern wie Pep Guardiola, José Mourinho und Jürgen Klopp. Auch vom FC Bayern wurde diese Wahl mit Interesse registriert. Zumal es dessen Boss Uli Hoeneß war, der Hasenhüttl die Teilnahme am Trainerkurs an der Sporthochschule Köln ermöglicht hatte. Ehe dem Steirer mit den Außenseiterklubs Aalen und Ingolstadt jeweils der Aufstieg und mit Leipzig die Qualifikation für die Champions League gelang.

Dabei drohte die Trainerkarriere zu enden, nachdem sie gerade erst so richtig begonnen hatte. Ralph Hasenhüttl verzweifelte. Er war im Sommer 2012 mit hohem Fieber ans Bett gefesselt vom Hantavirus, das Ärzte nicht gleich als solches erkannten. Er büßte in wenigen Tagen 15 Kilo ein.

Der schwerste sportliche Rückschlag erfolgte im Herbst des Vorjahres: Ein 0:9 mit dem FC Southampton daheim gegen Leicester. In der südenglischen Hafenstadt, von der aus 1912 die Titanic ihre verhängnisvolle Fahrt gestartet hatte, herrschte Untergangsstimmung. Doch der Klub hielt am Steirer fest. Und wurde für das unerwartete Vertrauen belohnt.