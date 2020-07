Nach 2:0 gegen ManCity: Hasenhüttl-Klub Southampton hält die Klasse

Ralph Hasenhüttl und Southampton haben am Sonntag vorzeitig und fünf Runden vor Meisterschaftsende den Klassenerhalt in der englischen Premier League fixiert. Mit einem 1:0-Heimsieg über Manchester City in der 33. Runde liegt das Team des Grazer Trainers auf Rang 13. Das Gold-Tor erzielte Che Adams bereits in der 16. Minute, ÖFB-Legionär Kevin Danso war dabei nur Ersatz.

Für die Mannschaft von Star-Coach Josep Guardiola gab es drei Tage nach dem prestigeträchtigen 4:0-Sieg über Meister Liverpool die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Es war bereits die neunte in dieser Saison für den Tabellenzweiten. Der Vorsprung auf Verfolger Leicester City beträgt acht Punkte.