Hasenhüttl bezwang mit Southampton den FC Chelsea

Chelsea, in der Champions-League-Gruppenphase Gegner von Red Bull Salzburg, hat in der Fußball-Premier-League die zweite Niederlage erlitten. Die "Blues" mussten sich am Dienstag bei Southampton 1:2 geschlagen geben. Der Club von Englands Südküste, bei dem der Steirer Ralph Hasenhüttl als Trainer fungiert, setzte sich dank Treffer von Romeo Lavia (28.) und Adam Armstrong (45.+1) in der ersten Hälfte durch. Chelsea war zuvor durch Raheem Sterling (23.) 1:0 in Führung gegangen.

Southampton überholte die Londoner in der Tabelle, beide halten bei sieben Punkten aus fünf Spielen. Chelsea hatte zuvor auch das Auswärtsspiel bei Leeds (0:3) verloren.