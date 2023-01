Hartberg verliert völlig unerwartet Kapitän und Nummer eins

Wenn eine offizielle Vereinsaussendung mit den Worten „diese Nachricht kam überraschend“ beginnt, ist tatsächlich etwas Unerwartetes passiert. Der Kapitän, Tormann und langjährige Führungsspieler Rene Swete hat sich in Hartberg verabschiedet.

Plötzlich und wohl für immer. „Swete beendet auf eigenen Wunsch seine aktive Fußballkarriere und somit auch sein Engagement als Spieler von Hartberg“, gibt der Abstiegskandidat bekannt.

Langjährige Stütze

Der 32-jährige Wiener kam vor sechs Jahren in die Steiermark und absolvierte 179 Pflichtspiele für die Blau-Weißen.

Der seit 2019 als Kapitän fungierende Lautsprecher sagt: „Dieser Entschluss ist schon über einen längeren Zeitraum in mir gereift. Die letzten Jahre waren für mich eine wunderschöne Zeit. Aber trotz allem war es auch eine sehr kräfteraubende Zeit, weil mir Hartberg auch sehr am Herzen liegt. In weiterer Folge haben sich dann auch die körperlichen ’Wehwehchen’ gemehrt, was für mich auch ein Zeichen meines Körpers ist, dass es jetzt einfach genug ist.“