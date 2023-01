Betrunken am Steuer: Ex-Rapidler Joelinton landete im Gefängnis

Der ehemalige Rapid-Stürmer Joelinton, jetzt bei Newcastle, landete in der Nacht auf Donnerstag wegen Trunkenheit am Steuer im Gefängnis. Beim 26-jährigen Brasilianer wurde bei einer Verkehrskontrolle ein überhöhter Alkoholwert festgestellt. Um 1:20 Uhr Nachts wurde er verhaftet. Er wird am 26. Januar vor dem Amtsgericht erscheinen.

Grund zum Feiern

Am Dienstag war er mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner beim 2:0 von Newcastle im EFL-Cup gegen Leicester.

Von 2016 bis 2018 spielte Joelinton als Leihspieler von Hoffenheim bei Rapid. 2019 zahlte Newcastle 44 Millionen Euro für den Ex-Hütteldorfer und funktionierten ihn in einen Mittelfeldspieler um.