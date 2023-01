Die erste Titelchance ist für Manchester City mit Guardiola dahin

Die erste Titelchance ist für Manchester City bereits dahin. Die Mannschaft von Pep Guardiola scheiterte überraschend im Ligacup an Abstiegskandidat Southampton.

Der Ex-Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl besiegte den Meister im Viertelfinale mit 2:0, bereits zur Pause war es 2:0 für den Letzten der Premier League gestanden.

Joker Haaland

Guardiola hatte in Hälfte eins in dem Pokalbewerb, der als nicht ganz so wichtig wie der FA Cup gilt, einige Stars geschont. In Minute 56 kam auch noch Stürmerstar Haaland als Joker.