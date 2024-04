Für die Kärntner, die noch am Mittwoch einen heroischen 4:3-Sieg gegen Salzburg gelandet hatten, lief vor der Pause überhaupt nichts zusammen. So konnte Avdijaj gleich drei Mal jubeln (2., 16. und 33. Minute), weil vor allem die Kärntner Defensive nicht vorhanden war. In der Pause wird wohl Coach Peter Pacult einiges losgeworden sein, danach präsentierten sich die Gäste wesentlich stabiler. Und auch angriffslustiger: Andy Irving verkürzte auf 1:3, als Jonas Arweiler der Anschlusstreffer gelang (71.), musste Hartberg noch zittern. Und Avdijaj? Der traf nach der Pause zumindest die Stange.

Nach der Pause war es Werbung für den Fußball. Beide Klubs empfahlen sich in den zweiten 45 Minuten für einen Europacup-Startplatz. Hartberg verbesserte sich auf Rang vier.