Hansi im Glück: Warum Bayern-Trainer Flick so erfolgreich ist

Auch Roland Kirchler lobt die Empathie von Flick. Der ehemalige Teamspieler war zu Flicks Zeiten in Salzburg. „Er war damals genau so, wie er jetzt bei Bayern rüberkommt“, sagt der Tiroler. Als einer von zwei Assistenten von Trapattoni widmete sich Flick damals vor allem jenen Spielern, die wenig Einsatzzeiten hatten oder gar auf der Tribüne hockten. „Er hat sich mit jedem Spieler abgegeben und allen das Gefühl gegeben, dass sie wichtig sind. Seine ehrliche, offene Art kommt sicher auch bei den Bayern-Stars gut an. Deswegen hat er den Laden auch so gut im Griff“, sagt Kirchler.

Flicks Vorgänger Kovac warf man Distanz zu den Spielern vor, während man dem Nachfolger Empathie nachsagt. Er sei Integrator, Spielerversteher, Mitnehmer und Motivator wie Jürgen Klopp. So was brauchen auch die Herren Stars. Wie Thomas Müller, der von Kovac zum Bankbeamten degradiert worden war und unter Flick wieder aufblüht.

Flicks Vorgänger Kovac warf man Sicherheitsfußball vor, während Flick höher pressen und früher attackieren lässt. Österreichs Teamspieler David Alaba sieht es weniger philosophisch. Die Erklärung von Alaba zum Erfolgsmodell von Flick: „Er hat an den richtigen Schrauben gedreht.“ Den Wiener, der nächste Woche 28 Jahre alt wird, hat er jedenfalls vom Linksverteidiger zum Abwehrchef umfunktioniert.