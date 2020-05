"Einfach große Klasse": Sonderlob für Alaba nach Bayern-Sieg

Danach waren die Wolfsburger am Drücker. "Wir haben Dortmund teilweise eingeschnürt", meinte Trainer Glasner. Dortmund sei aber ballsicherer gewesen und habe weniger unerzwungene Fehler gemacht. Glasner: "Es fehlt uns noch ein bisschen was, um gegen diese Gegner zu bestehen. Es gilt, dieses bisschen was aus uns raus zu kitzeln, um auch punkten zu können. Aber dieses bisschen was fehlt uns noch in diesen absoluten Top-Duellen."

Ein solches entschied Leverkusen für sich. Die Werkself schob sich mit einem 3:1 in Mönchengladbach an den Gastgebern vorbei auf Platz drei. Auf die Bayern fehlen aber immer noch acht Zähler. Bei den Gladbachern sind es nun deren neun. "Es wären sehr wichtige Punkte gewesen. Wir wollten oben dran bleiben", sagte ÖFB-Verteidiger Stefan Lainer. "Deshalb sind das schon verlorene drei Punkte, die wehtun." Auf der Gegenseite kam Aleksandar Dragovic zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Liga in diesem Kalenderjahr. ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger wurde in der 81. Minute für ihn eingewechselt.