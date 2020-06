2:1-Sieg gegen Gladbach: Die Bayern stehen vor dem Titelgewinn

13. Sieg in Folge

Nach der Halbzeitpause waren die Münchner feldüberlegen, taten sich aber gegen die pressingstarken Gladbacher schwer, Chancen herauszuspielen. In der 86. Minute war es dann doch eine Unachtsamkeit, die das Spiel zugunsten der Bayern entschied. Die Gäste übersahen Pavard auf der rechten Seite, dessen flache Hereingabe Goretzka in der Mitte ins Tor spitzelte.

Es war für die Bayern der 13. Pflichtspiel-Sieg in Folge. Am Dienstag soll auswärts gegen Werder Bremen das letzte Puzzlestück für den achten Meistertitel in Serie gesetzt werden. Bei einem Bayern-Sieg hätte Verfolger Borussia Dortmund in den dann zwei verbleibenden Runden keine Chance mehr, den Titelverteidiger vom Thron zu stoßen.