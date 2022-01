Haaland: "Für mich war es einfach an der Zeit, etwas zu sagen"

Erling Haaland hat seine Kritik an Borussia Dortmund im Zusammenhang mit anhaltenden Wechselgerüchten verteidigt. "Ich will das nicht vertiefen. Für mich war es einfach an der Zeit, etwas zu sagen", sagte der Starstürmer des deutschen Fußball-Bundesligisten in einem Interview, das beim Sender Sky und auf der norwegischen Plattform Viaplay ausgestrahlt wurde, wo er auch über sein Verbesserungspotenzial sprach. Zu Überraschung vieler sagte der Norweger, beim Abschluss habe er noch Luft nach oben: