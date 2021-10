Haaland fordert Messi und Ronaldo im Kampf um den Ballon d'Or

Rekordsieger Lionel Messi und sein langjähriger Konkurrent Cristiano Ronaldo führen die Liste der Nominierten für den Ballon d'Or (Goldener Ball) an. Die französische Fachzeitschrift "France Football" gab am Freitag die Liste der 30 Nominierten bekannt, die Chance auf die Ehrung am 29. November in Paris haben.

Messi (Paris St. Germain) hatte 2019 zum sechsten Mal triumphiert, Ronaldo (Manchester United) hält bei fünf Erfolgen. Erstmals nominiert ist Ex-Salzburger Erling Haaland (Borussia Dortmund) als einer von nur zwei Spielern neben Robert Lewandowski (Bayern München) aus der deutschen Bundesliga.

Die Gewinner des seit 1956 vergebenen Ballon d'Or werden von internationalen Fachjournalisten gewählt. Zwischen 2010 und 2015 fand die Wahl unter dem Dach des Weltverbandes FIFA statt, als Ersatz für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 vergibt "France Football" den Goldenen Ball wieder selbst.