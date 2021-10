Die Fans in Paraguay stürmten wegen Lionel Messi den Platz

Inzwischen kündigte die französische Fußball-Zeitschrift „France Football“ ein Exklusivinterview mit dem Superstar an, das in der Ausgabe vom 9. Oktober erscheinen soll. Einzige bisher veröffentlichte Aussage ist: „Ich habe mich nicht geirrt!“ So richtig rund läuft es für den Argentinier in Paris noch nicht. Am Wochenende verlor PSG, Messi stand 90 Minuten beim 0:2 in Rennes auf dem Platz. Und auch in der Champions League gab es für das Pariser Starensemble ein müdes 1:1 beim FC Brügge.