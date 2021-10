Barcelona-Präsident Laporta hoffte, dass Messi gratis spielt

"Ein Spieler seines Niveaus kann das eigentlich nicht machen", fügte Laporta hinzu. Jeder habe gewusst, dass Messi ein sehr starkes Angebot von PSG hatte. Der 34-jährige Stürmer hatte sich Anfang August unter Tränen nach 21 Jahren beim FC Barcelona verabschiedet und war ablösefrei zum französischen Großclub gewechselt.

Ein neuer Vertrag scheiterte nach Vereinsangaben an den Vorgaben des Financial Fair Play der spanischen Liga. Messi mit einem neuen Vertrag auszustatten, hätte für den Club "ein Risiko" bedeutet, meinte Laporta. Barcelona hat Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro angehäuft. Alleine im Haushaltsjahr 2020/21 machte der Club einen Verlust von 481 Millionen Euro.