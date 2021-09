106,6 Millionen Euro: Ronaldo hängt Messi in der Forbes-Liste ab

Jetzt ist er also wieder die Nummer eins. Nach seinem Transfer von Juventus zu Manchester United übernahm Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wieder die Führung in der Rangliste der bestverdienenden Fußballer des amerikanischen Magazins Forbes.

Zum Gesamtverdienst zählen das vom Verein bezahlte Gehalt sowie die Gelder aus Werbeverträgen, Marketing und Social Media. So kommt es auch, dass Ronaldo mehr als Lionel Messi verdient, der in Paris mit 63,9 Millionen am meisten Geld von seinem Arbeitgeber für eine Saison bekommt.