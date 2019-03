György Garics: „Napoli muss gut aufpassen“

György Garics ist scheinbar überall daheim. Er bezeichnet sich als Ungar und Österreicher, fühlt sich zudem als Italiener. Wenig verwunderlich, hat der mittlerweile 34-jährige ehemalige österreichische Teamspieler die zwei schönsten Jahre seiner Karriere beim SSC Neapel erlebt, jenem legendären Klub, der nun den Salzburgern im Achtelfinale der Europa League im Weg steht.

Der KURIER erwischte Garics vor dem Hinspiel am Donnerstag in Neapel, wo er aktuell als Jungunternehmer an zwei großen Projekten arbeitet. Das zweite Standbein hatte er sich während der aktiven Karriere mit Weitblick aufgebaut.

KURIER: Herr Garics, wo leben Sie? In Bologna oder in Neapel?

György Garics: Derzeit treibe ich mich ein wenig in Italien herum. Der familiäre Standort ist Bologna, dort geht mein Sohn in die Schule. Aktuell bin ich aber in Neapel und an der Amalfi-Küste, weil ich zwei Projekte auf die Beine stelle. In Neapel entsteht ein Sport- und Freizeit-Zentrum, wo ich auch eine Kooperation mit dem italienischen Tennisverband anstrebe. Und an der Amalfi-Küste arbeiten meine Frau und ich im Tourismus, da entsteht ein kleines, feines Boutique-Hotel mit neun Doppelzimmern, direkt an der Strandpromenade.

Wie kann man sich das Freizeit-Zentrum vorstellen? Was bieten Sie an?

7000 Quadratmeter. Derzeit gibt es ein Fußballfeld für 5 gegen 5, dazu zwei Padel-Tennisplätze. Dazu werden noch ein Fußballplatz für 8 gegen 8 sowie Tennisplätze kommen. Plus ein Gebäude für Kabinen und ein Kaffeehaus. Die Anlage liegt in Meeres-Nähe, nur eine Minute vom Trainingszentrum des SSC Napoli entfernt.