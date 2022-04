Guide zur WM-Auslosung: Und keiner will die Deutschen

Zu beachten gibt es ein paar Kleinigkeiten: Nationen aus einer Konföderation dürfen in der Vorrunde nicht gegeneinander spielen (ein Duell USA vs. Kanada ist etwa erst im Achtelfinale möglich). Einzige Ausnahme: Europa. Maximal zwei UEFA-Nationen sind in einer Gruppe erlaubt, und: in jeder Gruppe muss ein Team aus Europa sein.