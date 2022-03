Chiellini, Ibrahimovic, Salah: Diese Stars fehlen bei der WM in Katar

Zlatan Ibrahimovic, 40

Als er am Dienstag in Polen beim stand von 0:2 f├╝r Schweden in der 80. Minute aufs Spielfeld kam, hat er - wie sonst so oft - auch nicht mehr f├╝r das Wunder sorgen k├Ânnen. Der Zug nach Katar ist abgefahren. Doch anders als ├ľsterreichs Marko Arnautovic, der vor dem Wales-Spiel von seiner "letzten Chance, zu einer WM zu fahren" sprach, ist f├╝r den 40-j├Ąhrigen Ibrahimovic offenbar noch nicht aller Tage Abend. "Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann", sagte der Schwede nach der Niederlage gegen Polen stolz. Der ├Ąlteste Teilnehmer bei einer WM war der ├Ągyptische Tormann Essam El-Hadary. Er war 2018 in Russland 45 Jahren und 161 Tage... jung.