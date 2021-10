Rapids EL-Jubel: "Gewusst, dass es so nicht weitergehen kann"

Freut man sich über die beste Leistung in dieser Saison, oder fragt man sich, warum Rapid in der Bundesliga nicht so spielt, wie am Donnerstag beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen Dinamo Zagreb?

Nach dem Spiel herrschte natürlich vorwiegend Freude bei den Wienern: Marco Grüll, der mit dem 1:0 bereits sein zehntes Saisontor erzielte, sagte: „Wir haben gewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Das war dumm, dass wir in Klagenfurt unentschieden (1:1 am Sonntag gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt) gespielt haben. Am Sonntag gegen Hartberg wird es Zeit, dass wir unser wahres Gesicht auch in in der Liga auf dem Platz zeigen.“

Die Taktik gegen die Kroaten sei voll aufgegangen: „Wir waren nicht nur gut im Konter. Aber natürlich haben wir unsere Tempo-Vorteile im Umschaltspiel genutzt.“