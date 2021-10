3:0 in Jerewan: LASK bleibt in Conference League auf Aufstiegskurs

Die nächste Gelegenheit war zugleich die beste - und ein Geschenk von Schiedsrichter Jens Maae (DEN). Denn Alashkerts Didier Kadio hatte nach einer Monschein-Aktion im Strafraum den Ball lediglich mit dem Kopf, nicht mit der Hand berührt. Dass Monschein, der erstmals in Liga oder Europacup von Beginn an aufgeboten wurde, den Penalty an die Stange schoss, durfte als ausgleichende Gerechtigkeit gewertet werden. Nur wenige Minuten später machte er via schöner Doppelpassaktion mit Hong den Lapsus aber wieder gut, der Südkoreaner schoss von der Strafraumgrenze gefühlvoll ein.

Goiginger machte alles klar

Und doch musste der LASK froh sein, mit einer Führung in die Kabine zu gehen. Embalo traf vor der Pause ein weiteres Mal Aluminium (43.), in der Entstehung hatten die Armenier einmal mehr im Gegenstoß die Linzer Verteidigung entblößt. Davon war nach Seitenwechsel aber nichts mehr zu merken, der LASK gab den Ton an, ohne die Gäste zu gefährlichen Aktionen einzuladen.