Große Sorge in Neapel: Übergriffe gegen zwei Spieler

Es sind gerade unruhige Zeiten rund um den SSC Neapel. Sportlich befindet sich der Traditionsverein im Tief wie das 1:1 in der Champions League gegen Salzburg und das jüngste 0:0 in der Meisterschaft gegen Nachzügler Genua beweisen. Dazu steht Trainer Carlo Ancelotti in der Kritik, nachdem er nach dem 1:1 gegen die Salzburger auf die obligate Pressekonferenz gepfiffen hatte.