Große Ehre für Pelé: Das Maracanã-Stadion wird umbenannt

Der dreifache Weltmeister, dessen voller Name Edson Arantes do Nascimento ist, bestritt im Maracanã viele Spiele mit Brasiliens Team und erzielte dort auch 1969 sein 1.000 Tor für seinen Stammklub Santos. Errichtet wurde das Stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 1950, nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde es im 16. Juni 1950 eingeweiht.

Geschrieben wurden im Maracanã Geschichten und Geschichte.

Legendär

Etwa jene aus dem Jahr 1950. Acht Spiele der Weltmeisterschaft wurden in dem gewaltigen Kessel absolviert, inklusive dem Finale Brasilien gegen Uruguay. Hier kassierten die Brasilianer die Mutter aller Niederlagen, das 1:2 löste ein Trauma aus und quält die Nation noch immer. 200.000 Zuschauer, so viele wie nie zuvor oder danach bei einem Fußballspiel, machten keinen Mucks, Brasiliens Trainer flüchtete in Frauenkleidern aus dem Stadion, Torwart Barbosa kaufte die Torstangen und verbrannte sie. Nie wieder hat die Seleção danach mit weißen Trikots gespielt.