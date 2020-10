Der große Pelé: Die Nummer 10 ist 80

Schon als 17-Jähriger, schon 1958 nach dem Finale in Schweden, hatte Pelé den WM-Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Am heutigen 23. Oktober wird der immer noch jüngste Weltmeister der Fußball-Geschichte - daheim in Brasilien im Rollstuhl sitzend - 80 Jahre alt.

Unglaubliche 1.283 Tore in 1.333 Spielen hat der dreifache Weltmeister Pelé erzielt. Sein allerletztes in einem Länderspiel 1971 beim 1:1 in São Paolo gegen Österreich. Der zehn Jahre jüngere Kurt Jara glich zum ehrenvollen 1:1 aus.

In den Fußballkabinen auf der ganzen Welt reißen sich Buben um das Trikot mit der Nummer 10. Unter Pelé bekam das Zehner-Leiberl Kultstatus. Auch wenn jüngere Leser vermuten werden, dass dafür Diego Maradona sorgte. Und noch jüngere nur noch auf die aktuellen Wunder-Zehner Messi und Neymar verweisen. Im Gegensatz zu diesen war Pelé nie in große Skandale verwickelt. Er hat nicht gekokst oder die Finanz um zig Steuermillionen betrogen. Vielleicht auch, weil zu seiner aktiven Zeit zwar gut, doch nicht so unverschämt viel wie heute verdient werden konnte.