Goran Djuricins Auszeit zum Lernen

Die Europa League und Goran Djuricin. Diese Geschichte hängt in dieser Saison bei Rapid unweigerlich zusammen. Der ehemalige Chefcoach hat mit drei Heimsiegen in Folge die Aufstiege gegen Slovan Bratislava, als ungesetztes Team gegen Steaua Bukarest und den perfekten Start in der Gruppenphase gegen Spartak Moskau zu verantworten.

Parallel zu den Europacup-Erfolgen wurden die Ergebnisse in der Liga immer schlechter und der Druck von den Fans immer größer. Nach dem 0:2 gegen St. Pölten war es zu viel. Der direkte Konkurrent Didi Kühbauer übernahm am 1. Oktober.