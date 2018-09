Kühbauer beendet Djuricins Amtszeit bei Rapid

Die Siegesserie von Rapid gegen den SKN ist gerissen - und damit ist auch die Amtszeit von Goran Djuricin zu Ende. Nach fünf Siegen in Folge gegen die St. Pöltner gab es ein 0:2, der Chefcoach wird beurlaubt werden.

Didi Kühbauer, der zwar oft an seinen Herzensverein denkt, aber keine Ausstiegsklausel für Rapid in den Vertrag in St. Pölten schrieben ließ, ist ein Nachfolgekandidat. Mit dem SKN hat Kühbauer schon jetzt die 20 Punkte der gesamten letzten Saison erreicht. Für Rapid entfernt sich das Meister-Play-off hingegen gefährlich.