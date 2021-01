Geheimer Test im Prater: Rapid gewinnt gegen Rapid II mit 2:1

So wie im August 2020 absolvierte Rapid am Dienstag einen geheimen Test. Damals sollte Lok Zagreb knapp vor dem Millionenspiel in der Champions-League-Quali so wenig Informationen wie möglich erhalten. Dass die Rapidler gegen die OÖ Juniors mit 7:0 (2:0) gewonnen hatten, wurde bekannt, weil der Zweitligist das Ergebnis auf der eigenen Homepage veröffentlichte.

Dieses Risiko gab es diesmal nicht, auch der Gegner kommt aus dem eigenen Haus. Beworben wurde der Probegalopp im Prater ebenfalls nicht.