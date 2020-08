Gegen PSG zum CL-Titel: Krönung für Alaba und den FC Bayern

Auf der anderen Seite hätte Robert Lewandowski schon in den ersten 45 Minuten für die Führung der Bayern sorgen können. Sein Schuss aus der Drehung in bester Gerd-Müller-Manier landete an der Stange (22.), einen Kopfball des torhungrigen Polen konnte PSG-Goalie Keylor Navas entschärfen (31.).

Nach dem 1:0 durch Coman drängte Paris SG mit dem Mute der Verzweiflung auf den Ausgleich. Doch einmal mehr ließ der französische Meister im Abschluss die Kaltschnäuzigkeit vermissen oder scheiterte an Torhüter Manuel Neuer.