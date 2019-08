Geburtstagsfoto in Auschwitz: Profi-Kicker weiß nicht, wo er war

Nachdem polnische Medien auf den Fall aufmerksam wurden und über ihn berichteten, sahen sich der Erstligist und der Spieler zu einer Stellungnahme gezwungen. In einem Video auf dem offiziellen Vereinsprofil entschuldigt sich Zalazar: "Es war nicht meine Absicht, Opfer des Konzentrationslagers zu verletzen. Ich wusste nicht, wo ich genau stand, als das Foto gemacht wurde. Ich schäme mich, weil ich jetzt weiß, was hinter diesem Tor passierte." Der Mittelfeldspieler will nun an einen Verein spenden, der die Erinnerung an die Gräueltaten aufrecht erhält.