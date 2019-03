Auschwitz: Gute Laune-Selfies aus der Todeshölle

Todesdrohungen für Auschwitz-Selfie

2014 besuchte eine junge US-Amerikanerin das Konzentrationslager, ihr Twitter-Name: Princess Breanna. In Erinnerung an ihren kurz zuvor verstorbenen Vater, der sich zu Lebzeiten intensiv mit Auschwitz beschäftigt hatte, schießt sie ein Selfie. Inmitten der Häftlingsbaracken lächelt sie in die Kamera und postet das Foto. Einen Monat blieb das Foto unkommentiert, dann kam der Shitstorm und mit ihm Todesdrohungen gegen das Mädchen. Unter Tränen beteuert es, einen Fehler gemacht zu haben, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe und sie das Foto in Gedenken an ihren Vater gemacht habe. Gemeinsam hätten die beiden nach ihrem Schulabschluss verreisen sollen. Ihr Vater jedoch starb davor.