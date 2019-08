Fußballer kündigt Geburtstag mit Foto in Auschwitz an

Eine Instagram-Story des Fußballers Rodrigo Zalazar sorgt in Polen für einen Skandal. Der uruguayische U20-Nationalspieler wurde zu Beginn der Saison vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu Korona Kielce in die Ekstraklasa, die höchste Liga in Polen, verliehen. Für sportliche Schlagzeilen sorgte der gebürtige Spanier dort bisher nicht, dafür bringt ihn nun ein Foto, das Korona-Fan und Twitter-User Zysuuu in Erklärungsnot. Zalazar kündigte mit seiner Story im ehemaligen deutschen Konzentrationslager, das von den Nationalsozialisten im okkupierten Polen errichtet wurde, mit Emoticons seinen Geburtstag am 12. August an.