Gazprom: Eine Ente könnte die Austria am Ende beflügeln

Die Austria bewegt sich derzeit im Plansoll, was den angestrebten Zuschauerschnitt in der neuen Arena betrifft. In der ersten Saison möchte man auf einen Wert von 10.000 kommen, bisher hat man einen Schnitt von 10.537 vorzuweisen, wobei das Derby gegen Rapid erst vor der Tür steht am 16. Dezember.

Dennoch handelt es sich um ein Plus von 42,2 Prozent im Vergleich zur Vorsaison, allerdings ein relativer Wert, weil der Besuch im Happel-Oval denkbar schlecht war. Schon zu Saisonbeginn konnte man einen Bestwert in der violetten Klubhistorie vermelden mit 6302 verkauften Abos. Zudem sind die VIP-Plätze zu 98 Prozent ausgelastet. Der Austria-Fan ist eben seit jeher ein Feinspitz.