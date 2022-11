Galavorstellung des ÖFB-Teams gegen Europameister Italien

Teamchef Rangnick änderte seine Startelf im Vergleich zum Andorra-Spiel gleich auf sieben Positionen, zum Jahresabschluss gegen Italien durften freilich Alaba und Arnautovic nicht fehlen. Beide Teams verpassten die WM, was nicht nur sportlich große Schmerzen verursacht. Statt bei 30 Grad in Katar wurde am Sonntagabend bei erfrischenden 2 Grad im Wiener Prater gekickt.