Fußballspiel mit politischer Brisanz: Arsenal empfängt ZSKA

Arsenal empfängt am Donnerstagabend (21.05 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League den russischen Vizemeister ZSKA Moskau. Angesichts der Spannungen zwischen den Ländern nach dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia in der englischen Kleinstadt Salisbury gab es Warnungen an die Fans.

Arsenal erinnerte seine Anhänger bereits direkt nach der Auslosung an eine Reisewarnung, die das britische Außenministerium zuvor veröffentlicht hatte. Darin wird vor einer möglichen "antibritischen Stimmung oder Belästigung" in Russland gewarnt, Reisende zur Vorsicht gemahnt. Die Mitteilung der russischen Botschaft klang ähnlich: ZSKA-Fans, die nach London reisen, sollten "extrem vorsichtig" wegen einer angeblichen "antirussischen Kampagne" und der "wachsenden russophoben Stimmung" sein.

Arsenal-Trainer Arsene Wenger hält diese Warnungen für übertrieben. Im Interview mit dem Sportportal beIN SPORTS erklärte der Coach, warum er sich keine Sorgen macht. "Ich bin mir sicher, dass die UEFA kein Risiko eingeht", sagte Wenger. "Das ist eine typische Situation, in der Sport sich nicht in die Politik einmischen sollte - und die Politik nicht in den Sport." Der Trainer gab sich deshalb betont neutral: "Wir wissen doch gar nicht wirklich, was los ist."

Die britische Regierung hat keine Zweifel daran, dass Russland für den Anschlag auf Skripal verantwortlich ist. Einen handfesten Beweis blieb sie bisher aber schuldig. Britische Forscher haben eine russische Herkunft des Giftes nicht nachweisen können. Die "präzise Quelle" sei unklar, sagte am Dienstag Gary Aitkenhead, Chef eines Laboratoriums der Forschungsanlage Porton Down, dem britischen Sender Sky News. Sicher sei nur, dass es sich um Nowitschok handele. Der Kampfstoff wurde in der früheren Sowjetunion entwickelt.