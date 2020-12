Fußballklub Beitar Jerusalem bricht mit Rassismus

Welcher Fußballklub hat nicht seine rassistisch ausgefransten Ränder? Doch die Hooligans von Beitar Jerusalem, „La Familia“, sind da ganz anders. Ihr Schlachtlied „Wir kommen, wir, die rassistischste Truppe im ganzen Land“ grölen sie. Wo bei anderen der Spaß mit dem Rassismus aufhört, fängt er bei „La Familia“ an. Bis 2013 spielte nie ein arabischer Spieler beim Verein. Und jetzt?

"Gehirnwäsche"

In der Nacht zum Mittwoch begrüßte Beitar-Eigentümer Mosche Chogeg seinen neuen 49-Prozent-Teilhaber und Investor: Scheich Hamad Bin Khalifa al Nahyan. Der Milliardär aus den Vereinigten Emiraten will 75 Millionen Euro in den Verein investieren. Was den sechsfachen Meister vor dem Abstieg retten kann. Aber auch die Beitar-Fan-Rüpel aus ihrem rassistischen Wahn?