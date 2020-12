Salzburgs Trumpf gegen Atletico: Ein Spätstarter mit Torgarantie

Mittlerweile ist er nicht nur deutscher U-21-Teamspieler, sondern hat auch bei Red Bull den Durchbruch geschafft. Besonders in der Champions League läuft es. Vier Treffer hat Berisha erzielt. Eigentlich müssten es ja fünf sein, doch sein Tor beim 2:3 in Madrid wurde von der UEFA als Eigentor gewertet. Für das zweite Spiel gegen Atlético am Mittwochabend ist Berisha natürlich optimistisch. „Wir haben sehr oft gezeigt, das wir gegen so einen Gegner mithalten können. In Madrid haben Kleinigkeiten entschieden.“