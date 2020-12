Endspiel in der Champions League: Salzburgs härtester Prüfstein

Vier Sporttageszeitungen werden in Spanien täglich gedruckt. Zwei davon erscheinen in Barcelona, zwei in Madrid. Marca und AS haben dieser Tage alle Seiten voll zu tun, haben doch beide Klubs aus der Hauptstadt in der Champions League am Mittwoch Endspiele. Doch es wird fast nur über eine Frage geschrieben: Schafft Real gegen Gladbach den Aufstieg ins Achtelfinale? Dass La-Liga-Tabellenführer Atlético im Fall einer Niederlage in Salzburg scheitern könnte, ist hingegen nur Nebensache.