Diego Dauerbrenner: Simeone coacht so lange wie acht Salzburger

15 Jahre (von 1990 bis 2005) spielte der dreimalige WM-Teilnehmer, der als erster Argentinier mehr als 100 Länderspiele absolvierte (insgesamt 106), in Europa, holte das Double in Spanien (1996 mit Atlético) und Italien (2000 mit Lazio). Mit Inter Mailand gewann Simeone 1998 den UEFA-Cup. Als Trainer verdiente er sich allerdings seine Sporen zunächst in seiner Heimat.

Dass er einmal der aktuell längstdienende Coach bei einem europäischen Topklub sein wird, war damals nicht abzusehen. Von 2006 bis 2010 betreute er in Argentinien gleich vier Klubs, obwohl er durchaus Erfolg hatte. Bei Estudiantes de La Plata beendete er mit dem Meistertitel 2006 eine 23-jährige Durststrecke. Und auch River Plate führte er zwei Jahre später ebenfalls auf Platz 1.