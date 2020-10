Salzburg nach 2:0 bei Austria weiter ohne Punktverlust

Trainer Peter Stöger, der im „Homeoffice“ den Trainingsanzug bevorzugte, sah zunächst aggressive und engagierte Austrianer. Jede halbwegs gelungene Aktion wurde von den Rängen gefeiert, es fühlte sich ein wenig nach normaler Fußballstimmung an.

Nach einer Viertelstunde übernahm Salzburg, an nicht weniger als sechs Positionen verändert im Vergleich zum Europacup-Auftritt, das Kommando. Die Austria trachtete nach Nadelstichen in die Tiefe, doch die eigene Ungenauigkeit verhinderte Aktionen über mehrere Stationen. Beide Torhüter mussten in der ersten Hälfte nicht entscheidend eingreifen, ein untrügliches Zeichen, dass man vergeblich auf Torchancen wartete. Nur einmal spielte die Austria einen Konter gut zu Ende, Pichler schoss deutlich übers Tor.