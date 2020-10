Sechs Tore, drei Ausschlüsse in Altach - Sturm souverän in Ried

Geschwächte Rieder kamen zu keinem Torschuss

Bereits die vierte Niederlage in Folge kassierte die SV Ried mit dem 0:2 gegen Sturm. Am Spielausgang war an diesem Samstag nicht zu rütteln. Die Rieder hatten mit vier Corona-Fällen und Verletzungen acht Ausfälle zu beklagen. Sturm agierte vor 1.407 Zuschauern das gesamte Spiel hinweg dominant und ließ keinen einzigen Torschuss der Rieder zu.

Die Tore erzielten Stefan Hierländer mit einem Schlenzer ins Kreuzeck (9.) und Ivan Ljubic (78.) nach einem Ballverlust der Rieder.