Zlatan Ibrahimovic: "Ich glaube nur an mich selbst"

Zukunftssorgen

Etwas Sorgen bereitet ihm nach eigener Aussage die Zukunft. Mit 40 Jahren sei etwas Unruhe eingekehrt. Sein Spiel müsse der Oldie an seinen Körper anpassen.

Ob er einmal Trainer werden wolle, wisse er nicht. "Das ist so stressig", meinte Ibrahimovic. An ein baldiges Karriereende scheint er aber noch nicht zu denken: "Ich will bis zum letzten Tag um den Scudetto spielen und ich will zur WM nach Katar."

Was Ibrahimovic am 14. Jänner macht, weiß er wohl schon. Denn an dem Tag kommt der Film "Jag är Zlatan" (Ich bin Zlatan) heraus.