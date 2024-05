Das Ende der slowenischen Welle bei der WSG Tirol

Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison erneut den Klassenerhalt geschafft hat, zerfällt nämlich gerade in ihre Bestandteile.

Der routinierte Stürmer Zlatko Dedic war in der ersten Bundesliga-Saison mit 12 Toren der Topscorer. Es folgte der junge Mittelfeldmann Zan Rogelj , der bei der WSG zum slowenischen Teamspieler reifte und im vergangenen Sommer um eine Ablöse von 550.000 Euro an Charleroi verkauft wurde.

Stürmer Nik Prelec gelang im Herbst 2022 in Tirol der Durchbruch und der Sprung in die italienische Serie B zu Cagliari. In der letzten Saison kehrte er auf Leihbasis zur WSG zurück und hatte mit seinen Toren großen Anteil am Klassenerhalt.

Einzig Sandi Ogrinec konnte die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Der Mittelfeldmann war im Jänner 2022 zu den Wattenern gestoßen und legte einen fulminanten Start mit Toren und Assists hin. Nach einer Verletzung kam er aber nicht mehr auf Touren, in der letzten Saison gelang ihm nur ein Tor.