Etappensieg am Weg in die Bundesliga: Der FC Wacker ist wieder viertklassig

© Alex Pauli

Der Traditionsverein, der nach der Insolvenz in die Tiroler Liga gerutscht war, fixierte vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga Tirol. Das Ziel ist die Rückkehr in den Profifußball.